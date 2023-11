Mecz Polska - Czechy. Selekcjoner Jaroslav Silhavy: W Pradze był tajfun, w Warszawie będzie trudniej

Mecz Polska - Czechy. Silhavy docenia, ale nie obawia się Lewandowskiego

"W Pradze to był tajfun od pierwszej minuty. W trzeciej minucie prowadziliśmy 2:0 i przeciwnik był tym wyraźnie załamany. Myślę, że w piątek przeciwnik na to nie pozwoli i musimy być od początku bardzo uważni. Szczególnie na tym stadionie, w obecności 50 tys. kibiców. Ale my też chcemy być aktywni i wierzę, że nasz zespół jest w stanie zaprezentować się tutaj bardzo dobrze i zdobyć punkty” – powiedział Silhavy.

Jego drużyna z 11 punktami jest na drugim miejscu w tabeli grupy E, za Albanią - 13, a przed mającą rozegrany jeden mecz więcej Polską, która zgromadziła 10. Awans do Euro 2024 zapewni Czechom wygrana w Polsce, o ile trzy godziny wcześniej czwarta w tabeli Mołdawia (9 pkt) nie pokona lidera.