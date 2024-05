Mecz Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice online. Do utrzymania tylko i aż jeden krok. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo

Mecz Puszcza - Piast online. Grają o byt w Ekstraklasie

Puszcza musi walczyć do końca. Ma tylko i aż dwa punkty więcej od szesnastej Korony Kielce, tyle samo co Warta Poznań i jeden więcej od Radomiaka Radom, a to właśnie wszystkie zespoły, które pozostają niepewne jutra.

Mecz Puszcza - Piast: gdzie oglądać? Transmisja w telewizji i stream w internecie

Tomasz Tułacz, trener Puszczy: - Spokojnie podchodzimy do meczu. Wiemy, jak on jest ważny. Nie inaczej było wcześniej. My po prostu uczestniczymy w czymś, w czym chcemy być. Zdawaliśmy sobie sprawę od początku sezonu, że to będzie najlepsze rozwiązanie, jak będziemy do ostatniej kolejki w grze o to, by być w ekstraklasie. Tak też jest. Przyjmujemy to z jednej strony z ekscytacją, bo wiadomo, na jakim szczeblu gramy, ale z drugiej strony ze spokojem przygotowujemy się do tego arcyważnego meczu.