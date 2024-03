Mecz Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok online. Lider odwiedza Mazowsze! Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok online. Lider chce się utrzymać na swoim miejscu Gdzie oglądać?

Maciej Kędziorek, trener Radomiaka Radom: - Przed nami mecz z zespołem, który jak nikt inny w lidze potrafi łączyć ładną grę ze skutecznością. W mojej ocenie Jagiellonia jest w tej chwili najładniej grającą drużyną w piłkę. Jest to piłka techniczna, oparta na krótkich podaniach z wykorzystaniem ataku wolnej przestrzeni. Dla nas będzie to fajne wyzwanie. Jeśli chodzi o Jagiellonię to chciałbym podkreślić pracę trenera Adriana Siemieńca, bo jakby ktoś zobaczył ten zespół jak trener zaczynał podczas gdy bronili się przed spadkiem, a jak ta drużyna wygląda teraz to widać, że warto ciężko pracować i przynosi to efekty. Mamy świadomość tego, że presja zwycięstwa w tym meczu jest bardzo mocno po stronie Jagiellonii (cyt. cozadzien.pl).