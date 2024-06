Wojciech Szczęsny odchodzi z reprezentacji Polski. Ujawniono, kiedy to nastąpi! Jakub Jabłoński

Wojciech Szczęsny odejdzie z reprezentacji Polski po zakończeniu Euro 2024 - to było niemal pewne, ale teraz ujawniono konkretną datę, kiedy bramkarz włoskiego Juventusu definitywnie zawiesi reprezentacyjne buty na kołku. Dziennikarze Tomasz Włodarczyk i Łukasz Wiśniowski poinformowali w programie na żywo, że nastąpi to... we wrześniu tego roku. Wtedy prawdopodobnie PZPN zorganizuje mu mecz pożegnalny na PGE Narodowym w Warszawie. Wówczas kadra będzie rywalizować w meczach Ligi Narodów.