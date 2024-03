Mecz Raków Częstochowa - Ruch Chorzów online. Ekstraklasa wraca do gry po przerwie. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Raków Częstochowa - Ruch Chorzów ONLINE. Ekstraklasa wraca do gry

Raków Częstochowa w obecnej kampanii nie radzi sobie tak dobrze jak w poprzedniej. Obecnie mistrz Polski zajmuje 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 44 punktów, ale nadal marzy o końcowym triumfie. Do liderującej Jagiellonii Białystok brakuje czterech "oczek", a koniec sezonu coraz bliżej. Dawid Szwarga ma bardzo mały margines błędu, dlatego z takimi ekipami jak Ruch Chorzów trzeba zdobywać trzy punkty. "Niebiescy" w najbliższych tygodniach będą walczyć o utrzymania w Ekstraklasie.

Wydarzeniem tego meczu może być powrót do gry Iviego Lopeza po bardzo długiej przerwie. Hiszpan zerwał więzadło krzyżowe w kolanie podczas przygotowań do sezonu 2023/24. Trener Dawid Szwarga nie wykluczona, że wpuści go na boisko z ławki.

Dawid Szwarga, trener Rakowa Częstochowa: - Jeżeli chodzi o mecz z Ruchem Chorzów to zmierzymy się z zespołem, który na pewno zasługuje na znacznie więcej punktów niż ma. Zmiana trenera w Ruchu i sposób, w jaki ten zespół gra pod wodzą Janusza Niedźwiedzia to jest na pewno zupełnie inny niż ten, z którym zmierzyliśmy się w poprzedniej rundzie. Drużyna ma jasny plan na to jak chce wychodzić spod pressingu, jak chce wciągać przeciwnika.