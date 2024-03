Mecz Widzew Łódź - Legia Warszawa ONLINE. Klasyk polskiej piłki. Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [10.03.2024]

PKO Ekstraklasa. Widzew Łódź - Legia Warszawa ONLINE

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa Łódź: - Legia ma swoją tożsamość, ale ostatnio pod pressingiem ucieka się do gry bezpośredniej. Oczywiście, chcemy posiadać piłkę, chcemy, żeby Legia jej nie miała, ale to nie znaczy, że będziemy wyłącznie czyhać na jej błędy. Przeanalizowaliśmy konkretne elementy, w których możemy odebrać piłkę szybciej

Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa: - Wymiana myśli trenerskiej w naszym gronie jest bardzo ważna, szczególnie jeśli chodzi o młodych szkoleniowców. Daniel Myśliwiec, będąc młodym trenerem może korzystać z doświadczeń innych i na tej podstawie opracować swój styl. Mam pełne poparcie do takiego podejścia. Tak naprawdę nie chodzi o to, czy Daniel spędził z nami kilka dni, czy kilka tygodni. My również wiemy, jak może zagrać Widzew. Dla nas najważniejsze jest to, żeby zmienić trendy i w końcu wygrać. Chcemy wprowadzić stabilność i jakość, które pokazujemy na każdym treningu