Mecz Widzew Łódź - Piast Gliwice online. Piłkarze Daniela Myśliwca chcą dopisać kolejne punkty. Gdzie oglądać? Transmisja tv na żywo

Mecz Widzew Łódź - Piast Gliwice. Gdzie obejrzeć w TV?

Z kolei jeśli chodzi o drużynę Piasta Gliwice to rywalizowała ona w minionym tygodniu o finał Fortuna Pucharu Polski z Wisłą Kraków (1:2). Ostatecznie piłkarze Aleksandara Vukovicia musieli obejść się smakiem wielkiego meczu na PGE Narodowym w Warszawie i to "Biała Gwiazda" okazała się lepsza.

W ostatnim meczu bezpośrednim pomiędzy tymi drużynami lepszy okazał się Piast . Pod koniec września w Gliwicach padło bowiem pięć bramek. Gospodarze do przerwy prowadzili 2:0, ale skończyło się na zwycięstwie 3:2 po tym jak przyjezdni z Łodzi próbowali zniwelować różnice z pierwszej połowy.

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa Łódź: - Najbardziej cieszy mnie to, że w bardzo dobrej formie są również piłkarze, którzy ostatnio nie zagrali w dłuższym wymiarze czasowym. Wygraliśmy mecz, dostaliśmy o sobie kolejne informacje, ale najważniejsze jest to, że bez względu na to, kto wyjdzie na boisko, jesteśmy w stanie utrzymywać dobrą jakość oraz skuteczność (WP Sportowe Fakty).

Aleksandar Vuković, trener Piasta Gliwice: - Jesteśmy świadomi swojej sytuacji, która jest mocno niekomfortowa. Będziemy w stanie ją zmienić, jeśli do tej świadomości dołożymy jeszcze cięższą pracę, konsekwencję i koncentrację. Pierwszą okazją, aby to udowodnić, jest niedzielny mecz