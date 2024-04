Mecz Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok online. Lider Ekstraklasy nie wygrał od marca. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Zagłębie - Jagiellonia online. Lider Ekstraklasy liczy na przełamanie

Walka o mistrzostwo Polski wkracza w decydującą fazę. Jagiellonia nadal jest liderem mimo ostatnich niepowodzeń. Punkty straciła zarówno z Legią Warszawa (remis 1:1) w stolicy, jak i u siebie z Cracovią (porażka 1:3).

Przewaga Jagiellonii w tabeli jest minimalna - to zaledwie dwa punkty więcej od Śląska Wrocław (zagra z Legią Warszawa) i cztery nad Lechem Poznań (podejmie ŁKS Łódź). Mecz w Lubinie urasta więc do kategorii tych bezcennych. Jesienią poszło gładko z Zagłębiem - wygrała 3:0.

W rewanżu zagwiżdże sędzia Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Faworytem jest Jagiellonia, w której szeregach zabraknie jedynie Adriana Diegueza. Stoper ostatnio otrzymał czerwoną kartkę.

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii: - Nie uważam, ani nigdy nie uważałem że byliśmy na autostradzie, a po tym spotkaniu zjechaliśmy na inną drogę. Ona jest taka sama, chociaż ma swoje zakręty. Ostatnio przegraliśmy u siebie, jesteśmy tym rozczarowani, ale już nie ma sensu wracać do tego co za nami. Trzeba skupić się przed tym, co nas czeka. Jedziemy do Lubina po zwycięstwo.