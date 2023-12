Mecz Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław ONLINE. Czas na derby Dolnego Śląska! Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [15.12.2023]

Podopieczni Jacka Magiery w przedświątecznej 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzą się z Zagłębiem Lubin. Będą to wielkie derby Dolnego Śląska. "Miedziowi" będą podejmować piekielnie mocnego rywala zza miedzy, który piastuje pozycję lidera. Na pocieszenie dla piłkarzy Waldemara Fornalika w ostatnich dwóch meczach gracze WKS-u dostali lekkiej zadyszki.

Dwa remisy z Koroną Kielce (0:0) oraz Rakowem Częstochowa (1:1) to idealnie obrazują. Czy drużyna prowadzona przez byłego szkoleniowca Legii Warszawa wróci na właściwą drogę? Póki co wciąż wrocławski klub zajmuje pozycję lidera najwyższej klasy rozgrywkowej z jednym punktem przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok.

- Szukamy cały czas optymalnych rozwiązań. To koniec roku, ostatni mecz. Chcemy go zakończyć zwycięstwem i po to tam jedziemy. Wiemy, że liczna grupa kibiców będzie wspierać Śląska. Jest kilka pomysłów na środek boiska. Z tego naszego trójkąta nie ma Petera i Patricka. To duże straty. Jest to szansa dla innych