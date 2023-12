Media: Legia Warszawa nie chce sprzedać Bartosza Slisza za prawie 11 milionów złotych. "Wojskowi" nie muszą sprzedawać

Bartosz Slisz niedługo odejdzie z Legii Warszawa

Wszystko wskazuje na to, że Bartosz Slisz, czyli jedna z gwiazd Legii Warszawa odejdzie z klubu. Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" wymienił ostatnio kilka potencjalnych kierunków transferu dla środkowego pomocnika. Najmocniej zainteresowane są kluby z MLS i Bundesligi. Padła też kwotą, którą może zarobić Legia Warszawa - około 2 mln euro. To niewiele, ale trzeba zwrócić uwagę na długość kontraktu Slisza, który obowiązuje tylko do 31 grudnia 2024 roku. Przenosiny do lepszego zespołu potwierdził w ostatnim wywiadzie w Foot Trucku.