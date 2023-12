Legia Warszawa może stracić swoją gwiazdę. Środkowy pomocnik przejdzie do Bundesligi lub MLS? Padła potencjalna kwota transferowa

Bartosz Slisz wyląduje w lidze niemieckiej?

O odejściu Bartosza Slisza do lepszej ligi mówi się od kilku miesięcy. Według tureckich mediów Slisz był głównym celem Trabzonsporu . Skauci klubu obejrzeli w Warszawie mecz Polska - Czechy (1:1), w którym piłkarz Legii rozegrał pełne 90 minut. W 2022 roku głośno było o zainteresowaniu Bordeaux . - Klub skontaktował się z Legią Warszawa w sprawie Bartosza Slisza. Młody polski defensywny pomocnik budzi zainteresowanie zarządu Bordeaux, który negocjuje wypożyczenie - mogliśmy przeczytać na łamach Foot Mercato ponad rok temu. Zainteresowanie młodym graczem jest duże.

Slisz został zawodnikiem Legii Warszawa na początku 2020 roku. Utalentowany pomocnik za 1,84 mln euro zamienił Zagłębie Lubin na stołeczny klub. Na początku Slisz nie odgrywał istotnej roli i powoli był wprowadzany do zespołu. W ostatnich dwóch sezonach pomocnik jest niezwykle ważną postacią w drugiej linii "Wojskowych".

Według informacji Tomasza Włodarczyka z "Meczyków" transfer Slisza to kwestia czasu. Dziennikarz wymienił kilka potencjalnych kierunków dla środkowego pomocnika. Najmocniej zainteresowane są jednak kluby z MLS i Bundesligi. Padła też kwotą, którą może zarobić Legia Warszawa - około 2 mln euro. To niewiele, ale trzeba zwrócić uwagę na długość kontraktu Slisza, który obowiązuje tylko do 31 grudnia 2024 roku.