Rafa Lopes może znowu zagrać w Polsce. Zainteresowana snajperem jest Miedź Legnica

Rafa Lopes grał w Cracovii oraz Legii Warszawa

Portugalski snajper trafił do Polski w lipcu 2019 roku z Boavisty Porto. Jego pierwszy sezon w kraju nad Wisła był znakomity. W barwach Cracovii strzelił 12 goli i zdobył Puchar Polski z krakowską drużyną. Dobra dyspozycja piłkarza zwróciła uwagę Legii Warszawa, która postanowiła skorzystać z jego usług.

W klubie z Łazienkowskiej statystyki już nie były tak udane. Przez dwa sezony zdobył tyle samo bramek, co wcześniej przez rok w ekipie Pasów. Z warszawianami zdobył mistrzostwo Polski oraz zagrał w fazie grupowej Ligi Europy. W lipcu 2022 roku Legia oddała go bez żalu do cypryjskiego AEK-u Larnaka.