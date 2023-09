Media: prof. Janusz Filipiak w stanie krytycznym. Jacek Zieliński, trener Cracovii: Trzymamy za niego bardzo mocno kciuki

Walka o życie prof. Janusza Filipiaka, właściciela Cracovii

W sobotę radio RMF FM poinformowało o poważnych kłopotach zdrowotnych właściciela Cracovii. Według relacji mediów prof. Filipiak stracił w sobotę przytomność, był reanimowany przez służby medyczne i trafił do jednego z krakowskich szpitali. U 71-letniego biznesmena miało dość do zatrzymania akcji serca. Jak informują media, jego stan jest krytycznym.

Trener piłkarzy Cracovii po sobotnim meczu w Łodzi nie chciał komentować docierających z Krakowa wiadomości. - Nie będę się na ten temat w ogóle wypowiadał, ani udzielał informacji. Proszę wybaczyć, ale to nie jest czas, by na ten temat teraz się wypowiadać. Trzymamy bardzo mocno kciuki za pana profesora i wierzymy, że będzie OK – powiedział jedynie Zieliński na konferencji prasowej po wygranym przez jego drużynę meczu z ŁKS 2:0.