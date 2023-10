MEMY o Legii Warszawa po porażce ze Stalą Mielec. Dobra taka, nie za mocna [GALERIA]

Legia - Stal 1:3. Szokujący wynik w Warszawie!

Co z tego, że Legia oddała w całym meczu dwadzieścia dziewięć strzałów, skoro trafiła tylko raz do siatki i przegrała mecz? Zawodników po ostatnim gwizdku żegnał gniew Żylety. Skandowano z niej: Co wy robicie, wy naszą Legię hańbicie?!

Legia została doszczętnie wypunktowana przez Stal. Rywal, również będący w kryzysie, oddał trzy celne strzały i po każdym z nich cieszył się z goli! Trafili kolejno Ilja Szkurin, Krzysztof Wołkowicz oraz Koki Hinokio.

Jakby tego było mało, błysnął jeszcze były... legionista. Między słupami cuda wyczyniał bowiem Mateusz Kochalski. Bramkarz Stali obronił kapitalnie główki Gila Diasa i później Blaza Kramera, zanim ten ustalił wynik.