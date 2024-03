Robert Lewandowski, Julia Żugaj i Żugajki w uniwersum polskiej piłki. Memy przed meczem Polska - Estonia

Robert Lewandowski i Julia Żugaj - najlepsze memy

Kim jest Julia Żugaj - wpisują od poniedziałku w wyszukiwarkę tysiące Polaków po tym jak jeden z dziennikarzy zapytał o nią Roberta Lewandowskiego na konferencji prasowej rozpoczynającej zgrupowanie reprezentacji przed barażami o Euro 2024.

O co chodzi? Otóż na zaproszenie FC Barcelony polska influencerka i piosenkarka poleciała do Katalonii na jeden z ostatnich meczów wraz z grupą Genzie, którą reprezentuje. Doszło oczywiście do spotkania z samym Lewandowskim, a potem temat na blisko dwa tygodnie ucichł, by wrócić z nieprawdopodobną mocą.

Lewandowski został bowiem zapytany czy wizyta Żugaj w Barcelonie wpłynęła na jego formę i czy został... Żugajką, czyli jednym z fanów "artystki". Reakcja piłkarza, czyli śmiech połączony z załamaniem wręcz rozpaliły internet. Wesołe komentarze i memy zdominowały media społecznościowe; od Twittera, przez Facebooka po Instagram. Temat podchwyciła też podobno szatnia reprezentacji Polski.