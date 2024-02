Najlepsze MEMY o meczu Legia - Molde. Co za katastrofa! Tobiasz mówi: Surprise [GALERIA]

Najlepsze MEMY o meczu Legia - Molde

To nieprawdopodobne, ale Legia tak jak w Norwegii już do przerwy kompletnie się pogubiła. Tydzień temu straciła aż trzy bramki, a dzisiaj dwie: pierwszą w drugiej (!) minucie spotkania, kolejną w dwudziestej... Od razu pojawiły się gwizdy z trybun i złowieszcze okrzyki: Legia grać, k*** mać.

Takie same srogie baty jak na boisku Legia dostała także w internecie. Środowisko wręcz przejechało się po jej piłkarzach. Oberwał zwłaszcza Kacper Tobiasz, bo to on w głównej mierze odpowiadał za utratę pierwszej bramki.

