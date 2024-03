Najlepsze memy o meczu Polska - Estonia. Mame nie teraz, ruszyła maszyna Probierza Jacek Czaplewski

Oto najlepsze memy z meczu Polska - Estonia w barażach o Euro 2024. Nadzieje na awans odżyły i to z jaką mocą! Instagram Zobacz galerię (10 zdjęć)

Tego po prostu nie dało się przegrać. Polska w półfinale baraży o Euro 2024 gładko Estonię, która prawie cały mecz grała w dziesiątkę z powodu czerwonej kartki. Rywal nawet nie próbował nam zagrozić - to była przepaść. Zobaczcie najlepsze memy z meczu, który jest tylko przystawką do głównego dania we wtorek z Walią w Cardiff.