Michał Kołakowski przejmie Zagłębie Sosnowiec? Media: Pierwsze rozmowy już się odbyły

Zagłębie Sosnowiec spadło z Fortuna 1. Ligi. Co teraz z klubem?

Ekipa z Sosnowca po 29. kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi, ze stratą 15 punktów do lokaty zapewniającej utrzymanie. Już teraz wiadomo, że zespół następny sezon rozpocznie klasę rozgrywkową niżej. Co ciekawe, Zagłębie obecnie trwające rozgrywki zainaugurowali okazałym zwycięstwem z Lechią Gdańsk, która aktualnie jest liderem tabeli i pewnie zmierza po awans do PKO Ekstraklasy.

Wiosną grający jeszcze o utrzymanie zespół przejął Rafał Collins, dotychczas kojarzony raczej z branżą motoryzacyjną. Działacz, zamiast pomóc, zepsuł ostatnie działające w klubie elementy i okazał się gwoździem do trumny sosnowiczan w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi. Klub z pachnącym nowością stadionem i solidnym zapleczem z hukiem spadł do 2. Ligi.

Szczegóły wtargnięcia zamaskowanych osób na trening Zagłębia Sosnowiec