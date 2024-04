Skandal na treningu Zagłębia Sosnowiec. Były trener oraz dyrektor sportowy zabrali głos: "Krzyczeli spie******"

Zagłębie Sosnowiec zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi i nieuchronnie zmierza do spadku. Ostatni mecz sosnowieckiego klubu zakończył się remisem, ale wcześniej dwukrotnie przegrali po 0:4 kolejno z Lechią Gdańsk i GKS-em Katowice. Atmosfera wokół klubu stała się bardzo nerwowa, a po przegranych wysoko derbach na treningu Zagłębia znalazła się grupa agresorów, która postanowiła siłą "rozwiązać" problemy drużyny.

- Na trening przyszła hołota w kominiarkach, agresywnie nastawiona, i zaczęła mieć pretensje do drużyny. Gdy obróciłem się w ich kierunku, powiedziałem po angielsku "zdejmijcie maski". Wtedy jeden człowiek wyprowadził cios. Zablokowałem go. Prawo ulicy mówi, że jeśli dostałeś cios jako pierwszy, to możesz odpowiedzieć. Rozumiałem jednak, że jeśli odpowiem, to dojdzie do wielkiego konfliktu z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami - powiedział w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego były już sosnowiczan, Aleksandr Chackiewicz.