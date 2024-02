Michał Kucharczyk narzeka na zawód piłkarza. Nie może chodzić na wesela czy chrzciny. "Nie mamy możliwości sobie wziąć L4"

Michał Kucharczyk:Nie mamy możliwości sobie wziąć L4

Michał Kucharczyk to jeden z najbardziej znanych polskich ligowców. Pomocnik najwięcej lat swojej kariery spędził w Legii Warszawa. Do stołecznego klubu przeniósł się w 2009 roku, natomiast "Wojskowych" opuścił w 2019 roku. Po rocznej przygodzie w Rosji wrócił do Ekstraklasy, aby bronić barw Pogoni Szczecin. Tam występował trzy lata i postanowił jeszcze raz spróbować swoich sił za granicą - tym razem w Uzbekistanie w drużynie Paxtakor Taszkent. Niedawno wrócił do Legii, ale będzie grał w trzecioligowych rezerwach.

Niedawno Kucharczyk udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym... żalił się za zawód piłkarza. Zawodnik Legii mówił, że profesjonaliści mają zwykle mało czasu na sprawy prywatne. Jako przykład podał uroczystości takie jak wesela czy chrzciny dziecka.