Michał Probierz i Kamil Grosicki na konferencji reprezentacji Polski przed meczem z Estonią. Transmisja na żywo

Konferencja reprezentacji Polski - Michał Probierz i Kamil Grosicki

To ostatnia szansa, by usłyszeć co dzieje się wewnątrz drużyny przed kluczowymi meczami. Probierz najpewniej opowie o sytuacji kadrowej, a także oceni potencjał Estonii. Pytań o atmosferę można spodziewać się do Grosickiego. Czy jego obecność jest zapowiedzią gry od pierwszej minuty? Tego nie wiadomo.

Na środę reprezentacja zaplanowała dwie aktywności. Po spotkaniu z dziennikarzami dojdzie do ostatniego treningu przed Estonią. Początek zajęć o godzinie 17:00. Kwadrans będzie otwarty nie dla kibiców, lecz mediów. Z kolei nasi rywale przylatują do Warszawy na ostatni moment. Ich oficjalną konferencje zapowiedziano dopiero na godz. 19:30.

Piąty mecz Michała Probierza w reprezentacji Polski. Selekcjoner jeszcze nie przegrał