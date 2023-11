Michał Probierz o pozytywach po meczu Polska - Czechy: Pokazaliśmy, że nasz zespół potrafi grać w piłkę Jacek Czaplewski

Michał Probierz i sędzia Daniele Orsato po meczu Polska - Czechy PAP, Leszek Szymański

Reprezentacja Polski zremisowała z Czechami 1:1, a to w praktyce oznacza, że zaprzepaściła szanse na bezpośredni awans na Euro 2024. Po meczu selekcjoner Michał Probierz szukał pozytywów przed barażami. Dla TVP Sport stwierdził: - Pokazaliśmy, że nasz zespół potrafi grać w piłkę. Splot okoliczności, który nam towarzyszył to naprawdę... Jeden uraz, drugi, trzeci. I tak nam powypadali zawodnicy. Nie ma co się jednak usprawiedliwiać. Weszli piłkarze, którzy chcieli grać i pokazali, że potrafią. Są nadzieje na następne mecze - uważa Probierz.