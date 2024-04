Michał Probierz opowiedział anegdotkę w programie u Wojewódzkiego. Trener w młodości trafił do aresztu

Michał Probierz wziął gościnnie udział w popularnym programie u Kuby Wojewódzkiego, którego emisja miała miejsce we wtorek o godzinie 22:40. Selekcjoner reprezentacji Polski poza sprawami bieżącymi związanymi z przygotowaniami do mistrzostw Europy 2024 oraz wypowiadania się na temat poszczególnych piłkarzy podzielił się z publicznością oraz telewidzami jedną anegdotką ze swoich lat młodzieńczych.

Jak się okazało selekcjoner reprezentacji Polski w wieku 16 lat trafił do aresztu. 51-latek został pociągnięty za język przez prowadzącego, który przygotowany z życiorysu swojego rozmówcy zagaił temat. Już kiedyś bowiem publicznie Probierz miał wspominać o pewnej sytuacji, która miała miejsce w Niemczech. Wojewódzki chciał poznać powód zatrzymania i zadał mu bezpośrednie pytanie: samochody czy włamania?

- To jest historia, już kiedyś była opowiedziana, tak że nie jest to żadna tam tajemnica. Miałem taką historię, że jak miałem 16 lat, to jeden agent chciał mnie namówić, żebym wyjechał do Niemiec. To nie były takie czasy, jak teraz. Trzeba było przekraczać granicę polsko-czeską. Akurat tę granicę przekraczałem w bagażniku, bo nie miałem wizy. Później pojechaliśmy do Niemiec i później, jak przyjechaliśmy do Belgii, to po miesiącu się okazało, że ten klub to nie do końca jest taki, jak miał być. Byłem na testach, ale się nie udało. Postanowiłem autostopem wrócić. Było nas czterech, ale trzech zostało. W nocy uciekłem przez okno. Do Kassel jechałem. Ten agent postraszył kolegów policją, oni powiedzieli, gdzie jestem. Stałem na dworcu i widzę, że już szukają kogoś. Mnie szukali. Gościu powiedział, że go okradłem, co w ogóle nie miało miejsca i tak się stało, że trafiłem do aresztu - opowiedział trener reprezentacji.(cyt. dziendobrytvn.pl)