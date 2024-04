Michał Skóraś z dwiema asystami w meczu ligi belgijskiej. Club Brugge pokonał w hicie Anderlecht Bruksela

Michał Skóraś zaliczył dwie asysty w lidze belgijskiej

Michał Skóraś już w 3. minucie pokazał, dlaczego postawił na niego belgijski klub. Idealnie dośrodkował z rzutu rożnego na głowę partnera z zespołu, któremu nie pozostało nic innego, jak wpakować piłkę do bramki.

Polski pomocnik od początku marca jest na 7 spotkaniach aż 5 razy wychodził w podstawowym składzie. Nie inaczej było w hitowym starciu z Anderlechtem Bruksela, które było nie tylko prestiżowe, ale i niezwykle ważne w kontekście walki o tytuł mistrza Belgii. Club Brugge tracił aż 8 punktów do lidera, którym właśnie jest drużyna ze stolicy kraju. Ewentualna porażka, praktycznie przekreśliłaby marzenia zespołu Polaka o mistrzostwie.

Michał Skóraś pomoże Club Brugge odzyskać tytuł?

Mecz zakończył się zwycięstwem zespołu z Brugii 3:1, dzięki czemu zmniejszył stratę w tabeli do rywala ze stolicy do 5 punktów. Michał Skóraś grał do 80. minuty.