Michał Żuk po powrocie do szkółki FC Barcelony z Pogoni Szczecin otrzymał powołanie do reprezentacji Hiszpanii U-15

Młody Polak z powołaniem do juniorskiej kadry Hiszpanii

Temat Michała i Miłosza Żuka co chwile przewija się w polskich mediach. Zwłaszcza w momencie, gdy przeprowadzili się oni wraz z rodziną do naszego kraju i reprezentowali, co prawda przez krótki okres Pogoń Szczecin. Ostatecznie zdecydowali się na powrót do Hiszpanii, a konkretnie na kontynuowanie kariery w legendarnej szkółce Barcelony - "La Masii".

Jeden z braci - Michał wkrótce dodatkowo spróbuje swoich sił w... juniorskiej reprezentacji Hiszpanii. W poniedziałek od tamtejszej federacji dostał powołanie do kadry U-15.