Było już 0:2. Ruch Chorzów zaszalał w końcówce i nie dał wygrać Zagłębiu Lubin. Juliusz Letniowski strzelił przepięknego gola na wagę remisu

PKO Ekstraklasa. Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin 2:2

Wszystko wskazywało na to, że Ruch nie ugra nawet punktu. Przed przerwą zagrał bardzo słabo. Zresztą prędko, bo od 9 minuty musiał gonić wynik. Po dośrodkowaniu Damiana Dąbrowskiego piłkę głową do siatki skierował Dawid Kurminowski. To jego trzeci gol w sezonie, ale pierwszy od sierpnia. Przerwał nim niechlubną serię jedenastu spotkań.

Zaraz po przerwie Zagłębie podwyższyło prowadzenie. Koronkową akcję zespołu bramką zwieńczył Kacper Chodyna. Lepsza od strzału była asysta, bo Mateusz Wdowiak podał efektownie zewnętrzną częścią stopy aż na długi słupek.

Mimo tych niepowodzeń Ruch postanowił zawalczyć o cokolwiek. Niesiony dopingiem dopiero w 78 minucie złapał kontakt. Po krótkim rozegraniu rzutu rożnego i wrzutce Miłosza Kozaka do siatki... barkiem trafił Michał Feliks - zmiennik w dzisiejszym meczu.

Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin 2:2 Karina Trojok

Jak się później okazało to właśnie zawodnicy wpuszczeni przez trenera Jana Wosia uratowali Ruchowi mecz. W 82 minucie do wyrównania doprowadził bowiem Juliusz Letniowski. Strzelił z dystansu, prawie w okienko.