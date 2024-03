Młodzieżowcy w PKO Ekstraklasie: 23. kolejka. Raków Częstochowa zapłaci rekordową karę? [RAPORT]

Występy młodzieżowców w 23. kolejce PKO Ekstraklasy:

Choć pod rygorem kar finansowych jest do wypełnienia limit 3000 minut to u trenera Dawida Szwargi w Rakowie zawodnicy z rocznika 2002 i młodszych nie uzbierali dotąd nawet 800 minut. Na dziś taki wynik oznacza maksymalną karę w wysokości 3 mln złotych, ale Raków spróbuje ją obniżyć do 2 lub 1 mln, a może 500 tys., o ile jakimś cudem przekroczy 2500 minut w co nikt za bardzo nie wierzy; gra bowiem jedynie Dawid Drachal i też nie zawsze.

Na razie limit wypełnili Piast Gliwice, Lech Poznań (w tej kolejce) oraz Zagłębie Lubin. Niewiele brakuje już Warcie Poznań, Jagiellonii Białystok oraz Puszczy Niepołomice.

Podczas 23. kolejki młodzieżowcy nie odegrali głównych ról. Żaden nie zdobył bramki. Obyło się też choćby bez jednego przypadku zachowania czystego konta. Były za to dwie asysty - debiutanckie. Łukasz Gerstenstein (Stal Mielec) i Antoni Młynarczyk (ŁKS Łódź) pomogli swoim drużynom właśnie w taki sposób. Wahadłowy z Podkarpacia bardziej liczył na kolejną bramkę, kiedy uderzył z okolicy szesnastki z Radomiakiem Radom, ale rykoszet od Mateusza Matrasa sprawił, że wyszło inaczej - też nieźle, choć ostatecznie nawet nie na wagę punktu.