MLS. Jarosław Niezgoda zerwał więzadło krzyżowe przednie. Były napastnik Legii Warszawa nie zagra do końca sezonu

Jarosław Niezgoda kontuzjowany. Diagnoza: Wiele miesięcy przerwy!

Do kontuzji doszło w meczu z Houston (0:5), w barwach którego gra były pomocnik Pogoni Szczecin Sebastian Kowalczyk . Piłkarz tego lata trafił do MLS z Ekstraklasy.

Jeśli chodzi o Niezgodę, to jest on prawdziwym pechowcem. W przeszłości już zerwał więzadło w kolanie - miało to miejsce w listopadzie 2020 roku i pauzował aż do sierpnia 2021 roku.

Tym razem zanosi się na ponownie długą absencję. Łącznie w Portland Timbers 28-latek zanotował 94 spotkania. Strzelił 23 gole, asystował 8 razy. Z Legią świętował aż 4 mistrzostwa Polski i jeden Puchar Polski.