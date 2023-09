Mocne słowa Dawida Szwargi w wywiadzie: Nie jest zdrowe, kiedy doprowadza się do piętnastu transferów przychodzących

Niezwykle aktywne okienko transferowa Rakowa

Wcześniej Dawid Szwarga udzielił obszernego wywiadu Maciejowi Wąsowskiemu z portalu Weszło.com. Odniósł się w nim mi.in. do swojej przeszłości, pracy w Rakowie czy minionym okienku transferowym. Przed startem sezonu - wliczając powroty z wypożyczeń - do "Medalików" przyszło aż 15 zawodników. Wśród nich są tacy piłkarze jak John Yeboah, Łukasz Zwoliński, Sonny Kittel, Dawid Drachal, Adnan Kovacević, Antonis Tsiftsis i Kacper Bieszczad. Trener Rakowa nie szczędził gorzkich słów.

Zdaniem Szwargi "nie jest zdrowe, kiedy doprowadza się do piętnastu transferów przychodzących", ale równocześnie zdawał sobie sprawę, że "Raków musiał jednak przejść taką przebudowę".

- Osobiście uważam, że tych nowych twarzy było trochę za dużo. Cztery lub pięć transferów to powinno być maksimum przed eliminacjami takich rozgrywek jak Liga Mistrzów. Raków był jednak na takim etapie, że musiało dojść do przebudowy, o której mówiłem, ze względu na rozegranie 34 spotkań w pół roku. To tyle ile część drużyn zagra przez rok, w związku z tym nasza kadra musiała być znacznie szersza.