Mohamed Salah opuści Liverpool na rzecz Arabii Saudyjskiej? Media: Jest zainteresowanie ze strony tamtejszego Al-Ittihad Jakub Jabłoński

Kolejna gwiazda opuści Europę i przejdzie do Arabii? Tak, to możliwe! fot. PAP/EPA/PETER POWELL

Transfery. Al-Ittihad cały czas zainteresowane graczem angielskiego Liverpoolu - Mohamedem Salahem. Arabski klub podjął właśnie kolejną próbę ściągnięcia Egipcjanina do swojego zespołu - poinformował brytyjski dziennikarz "The Athletic" David Ornstein. 31-latek może dołączyć do swojego dawnego kolegi z "The Reds" Brazylijczyka Fabinho, który latem przeszedł na Bliski Wschód za ok. 40 mln euro.