Najciekawsze plotki transferowe w Ekstraklasie. Kto, gdzie, za ile? Do Legii wróci gwiazda

Transfery w Ekstraklasie: Kto kogo wzmocni?

Z transferami nie ma co czekać. Wbrew pozorom czasu do nowego sezonu zostało bardzo niewiele. Nie znamy jeszcze ramowego terminarza PKO Ekstraklasy, ale już wiemy, że w lipcu wystartują eliminacje do europejskich pucharów, w których oprócz Jagiellonii na pewno wystąpią Śląsk i pierwszoligowa Wisła.

Nie ma też co czekać z transferami, skoro konkurencja nie śpi, a wiele łakomych kąsków jest dostępnych za darmo - dzięki wygasającym w czerwcu kontraktom. Takich piłkarzy jest wręcz na pęczki. Pierwszą ofertę otrzymał już choćby Marcin Cebula z Rakowa Częstochowa.

Spodziewane transfery w Ekstraklasie - lista