Lech Poznań zainteresowany piłkarzem Górnika Zabrze, ale musi wyłożyć na stół 2,5 mln euro!

Lech Poznań marzy o wielkim transferze

Sebastian Staszewski informuje, że Lech Poznań jest zainteresowany gwiazdą Górnika Zabrze - Lawrencem Ennalim . Niemiec zaliczył bardzo dobry sezon, dlatego trafił na celownik wielu klubów. Możliwy jest jego powrót do ojczyzny, gdyż sytuację skrzydłowego monitoruje także HSV.

Na razie Lech Poznań jest nieco ospały na rynku transferowym. Jednym z kluczowych działań klubu było wysłanie kilku młodych zawodników na wypożyczenia, co ma na celu umożliwienie im regularnej gry i zdobywanie cennego doświadczenia. Maksymilian Dziuba, 19-letni ofensywny pomocnik, został wypożyczony do GKS Tychy, a 21-letni bramkarz Krzysztof Bakowski zasilił Stal Rzeszów. Młody bramkarz Mateusz Pruchniewski (17 lat) trafił do Pogoni Siedlce. Ponadto klub pożegnał doświadczonych zawodników: Barry'ego Douglasa i Artura Sobiecha, którzy pozostają bez klubów.