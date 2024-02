Najciekawsze transfery w PKO Ekstraklasie. Raków wydał, Legia zarobiła, a Lech zrezygnował ze wzmocnień

W piątek wznowione zostaną rozgrywki PKO Ekstraklasy. Zimowe okienko transferowe potrwa do 27 lutego, ale większość drużyn zdążyła już skompletować kadry przed pierwszymi meczami. Przedstawiamy najciekawsze ruchy.

Transfery w PKO Ekstraklasie - co o nich wiemy?

Do środy przeprowadzono łącznie 47 transferów. Póki co największą aktywnością wykazał się Ruch Chorzów. Przedostatni zespół tabeli ściągnął aż siedmiu nowych zawodników z czego czterech znalazł u ligowych rywali. Na uwagę zasługują wypożyczenia bramkarza Dantego Stipicy z Pogoni Szczecin czy środkowego pomocnika Adama Vlkanovy z czeskiej Viktorii Pilzno, który jeszcze w grudniu strzelił gola w Lidze Konferencji. Cztery kluby zrezygnowały z jakichkolwiek transferów. Nieaktywny był choćby pretendent do tytułu, Lech Poznań. Przy Bułgarskiej nie zareagowano nawet na poważną kontuzję zmiennika w ataku, Artura Sobiecha. Fanów powinno za to ucieszyć zatrzymanie Kristoffera Velde. O Norwega zabiegała francuska Nicea, dążąc do wypożyczenia na ledwie... miesiąc, by wypełnić lukę po piłkarzach uczestniczących w Pucharze Narodów Afryki. W Lechu tę ofertę uznano za absurdalną.

Najwięcej zarobiła Legia Warszawa, ale straciła reprezentanta Polski. Bartosz Slisz za ponad 3 mln euro wyfrunął do amerykańskiej Atlanty United. Cennych piłkarzy stracili także Górnik Zabrze (Daisuke Yokota za 2 mln euro do Gent), Piast Gliwice (Alexandros Katranis za 275 tys. euro do Real Salt Lake), Radomiak Radom (za 850 tys. euro do Wuhan Three Towns) czy Widzew Łódź (Henrich Ravas za 1 mln euro do New England Revolution). Ernest Muci miał odejść z Legii Warszawa do Fulham za gigantyczną kwotę

Z Polski w świat wybyły młode talenty. 20-letni bramkarz Radomiaka Radom Albert Posiadała dołączył do norweskiego Molde, przyszłego rywala Legii w Lidze Konferencji. Za cztery razy więcej, czyli 2 mln euro do belgijskiego KVC Westerlo odszedł natomiast środkowy pomocnik Śląska Wrocław Karol Borys. To zupełnie niespodziewany wybór, bo o 17-latka zabiegała też Fiorentina czy PSV Eindhoven.

Najwięcej wydał Raków Częstochowa, choć jeszcze nie potwierdził zimowego priorytetu, czyli nowego napastnika. Aktualny mistrz po odpadnięciu z Ligi Europy chce obronić tytuł i na ten cel przeznaczył już przeszło 1 mln euro, ściągając czterech obcokrajowców i dwóch Polaków. Większość z tej kwoty pochłonął wykup wahadłowego Ericka Otieno - pierwszego Kenijczyka w naszej lidze, pozyskanego ze szwedzkiego AIK Solna. W zimowym okienku nie zabrakło też ciekawych ruchów wewnątrz ligi. Napastnik Fabian Piasecki przeszedł z Rakowa do Piasta Gliwice, były pomocnik Legii Patryk Sokołowski skorzystał z propozycji Cracovii, zaś boczny obrońca Marcel Pięczek zagra dla Korony Kielce po angażu w Puszczy Niepołomice.

Najgłośniejsze transfery klubów PKO Ekstraklasy:

Cracovia - Patryk Sokołowski (ostatnio Legia Warszawa)

- Patryk Sokołowski (ostatnio Legia Warszawa) Górnik Zabrze - Soichiro Kozuki (wypożyczenie z Schalke 04)

- Soichiro Kozuki (wypożyczenie z Schalke 04) Jagiellonia Białystok - Kaan Caliskaner (wypożyczenie z Eintrachtu Brunszwik)

- Kaan Caliskaner (wypożyczenie z Eintrachtu Brunszwik) Korona Kielce - Marcel Pięczek (ostatnio Puszcza Niepołomice)

- Marcel Pięczek (ostatnio Puszcza Niepołomice) Lech Poznań - brak transferów

- brak transferów Legia Warszawa - Ryoya Morishita (wypożyczenie z Nagoya Grampus)

- Ryoya Morishita (wypożyczenie z Nagoya Grampus) ŁKS Łódź - Rahil Mammadov (ostatnio Karabach Agdam)

- Rahil Mammadov (ostatnio Karabach Agdam) Piast Gliwice - Fabian Piasecki (ostatnio Raków Częstochowa)

- Fabian Piasecki (ostatnio Raków Częstochowa) Pogoń Szczecin - brak transferów

- brak transferów Puszcza Niepołomice - Thiago (ostatnio Cracovia)

- Thiago (ostatnio Cracovia) Radomiak Radom - Luka Vusković (wypożyczenie z Hajduka Split)

- Luka Vusković (wypożyczenie z Hajduka Split) Raków Częstochowa - Erick Otieno (wykup z AIK Solna)

- Erick Otieno (wykup z AIK Solna) Ruch Chorzów - Adam Vlkanova (wypożyczenie z Viktorii Pilzno)

- Adam Vlkanova (wypożyczenie z Viktorii Pilzno) Stal Mielec - Igor Strzałek (wypożyczenie z Legii Warszawa)

- Igor Strzałek (wypożyczenie z Legii Warszawa) Śląsk Wrocław - Patryk Klimala (ostatnio Hapoel Beer Szewa)

- Patryk Klimala (ostatnio Hapoel Beer Szewa) Warta Poznań - brak transferów

- brak transferów Widzew Łódź - Ivan Krajcírik (ostatnio MFK Rużomberok)

- Ivan Krajcírik (ostatnio MFK Rużomberok) Zagłębie Lubin - brak transferów

