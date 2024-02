Transfery. Ernest Muci miał odejść z Legii Warszawa do Fulham za gigantyczną kwotę. Media: Chodziło nawet o 20 mln euro

Legia wyceniła Muciego. 20 mln euro

W sierpniu trener Kosta Runjaić pytany o Pawła Wszołka mówił z uśmiechem na ustach, że Legia go sprzeda, ale za co najmniej 20 mln euro. Tamte słowa uznano (słusznie) za żart. W przypadku Ernesta Muciego rekordowy transfer nie byłby już takim zdziwieniem.

Muci wypromował się zwłaszcza w Lidze Konferencji, brylując przeciw Aston Villi. Czołowemu klubowi w Premier League wbił przy Łazienkowskiej dwie bramki, a Legia wygrała sensacyjnie mecz 3:2. Potem Albańczyk zdobył też bramkę w przegranym 1:2 rewanżu.

W Polsce 20 mln euro za transfer wychodzący to wciąż kwota z sufitu. Rekordem pozostaje 11 mln euro wydane przez Brighton na Jakuba Modera z Lecha Poznań. Za podobne kwoty odeszli też Kacper Kozłowski z Pogoni Szczecin (do Brighton) oraz Jakub Kamiński z Lecha (do VfL Wolfsburg).