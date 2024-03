Najdroższe transfery Rakowa Częstochowa w historii. Na liście jest kilka niewypałów. Deian Sorescu został wysłany na wypożyczenie

Raków Częstochowa obecnie zajmuje 3. pozycję, ale nadal marzy o mistrzostwie Polski. "Medaliki" mają szansę obronić tytuł po tym jak Marek Papszun kilka miesięcy temu zapisał się w historii. Obecnie drużyna personalnie jest jeszcze mocniejsza, ale szkoleniowiec nie ma do dyspozycji swojego najlepszego piłkarza - Iviego Lopeza. Jest jednak szansa hiszpańska gwiazda wróci do gry w najbliższej kolejce.

30 marca Raków Częstochowa zmierzy się z Ruchem Chorzów w ramach 26. kolejki Ekstraklasy. Oczywistym faworytem jest mistrz Polski, który gra u siebie. "Niebiescy" w najbliższych miesiącach będą walczyć o utrzymanie w Ekstraklasie. Dawid Szwarga na konferencji prasowej wypowiedział się na temat zdrowia Iviego Lopeza.

- Przerwa reprezentacyjna pomogła nam jeśli chodzi o powrót zawodników po urazach. Giannis Papanikolaou dostał już swoje pierwsze minuty w Łodzi, ale ta przerwa dała mu szansę na ustabilizowanie jego dyspozycji i złapania dobrej formy fizycznej i piłkarskiej. On jest teraz co prawda wykluczony za kartki, ale jego forma rośnie. Podobnie jest z Benem Ledermanem, który jest już bardzo blisko powrotu. Tak samo jest z Ivim Lopezem. Czy to będzie powrót na ławkę i bycie do mojej dyspozycji już w meczu z Ruchem? Zobaczymy. Wierzę głęboko w to, że już w kwietniu Ivi pojawi się na boisku - powiedział Dawid Szwarga na konferencji prasowej.