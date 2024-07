Najdroższe transfery w Ekstraklasie - czerwiec 2024. Legia najbardziej się wykosztowała

W cieniu Euro 2024 odbywają się transfery - zwłaszcza w PKO Ekstraklasie. Postanowiliśmy sprawdzić, które transakcje były w czerwcu rekordowe. Najwięcej zarobił bezapelacyjnie Raków Częstochowa, natomiast najwięcej zapłaciła Legia Warszawa. Poznajcie szczegóły.

Rekordowe transfery w PKO Ekstraklasie

Legia po dwóch rozczarowujących sezonach pragnie wrócić na ligowy szczyt. Już ściągnęła czterech zawodników, z piątym negocjuje. Póki co zapłaciła jedynie za Kacpra Chodynę. Inny z kandydatów do tytułu czyli Raków działa na razie bardzo ostrożnie. W przeliczeniu na złotówki wydał niespełna milion za greckiego pomocnika Vassilis Sourlisa. Znaczące są za to wpływy ze sprzedaży - odeszli Vladan Kovacević z Giannisem Papanikolaou. Zarobiła też Jagiellonia Białystok, ale niestety straciła Bartłomieja Wdowika i to już przed rozpoczęciem eliminacji do Ligi Mistrzów. Ponowiona oferta z Portugalii okazała się nie do odrzucenia. Pięć najdroższych transferów w Ekstraklasie z czerwca

W Ekstraklasie doszło do wielu wewnętrznych transferów. Poza ścisłą czołówką rankingu znalazł się Kajetan Szmyt. Skrzydłowy Warty Poznań odszedł do Zagłębia Lubin. Kosztował tylko 500 tys. złotych. To znaczy tyle zarobiła drużyna Zielonych, a reszta powędrowała na konto piłkarza i obsługującej go agencji.

Co przed nami? Choćby sprzedaż Jordiego Sancheza z Widzewa Łódź do ligi japońskiej czy Łukasza Bejgera ze Śląska Wrocław do Dynama Kijów

