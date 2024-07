Cracovia straci uczestnika Euro 2024, Otara Kakabadze? Media: Zapytania z trzech klubów

Cracovia: Odejdzie Otar Kakabadze?

Kakabadze zagrał w każdym meczu Gruzji na Euro, na dodatek w pełnym wymiarze czasowym. Z drużyną dotarł sensacyjnie do 1/8 finału, w której musiał uznać wyższość Hiszpanii. To po jego zagraniu padła bramka samobójcza. Wcześniej dołożył cegiełkę do pokonania Portugalii w grupie.

Kontrakt 29-latka z Cracovią obowiązuje aż do połowy 2027 roku, ale po tak udanym Euro nie ma pewności, że zostanie wypełniony. Co więcej, na dziś wydaje się, że po urlopie prawy obrońca jedynie wróci do klubu by spakować rzeczy. Transfer jest na horyzoncie. Dokąd?

Piłkarz Cracovii Otar Kakabadze zaliczył asystę w meczu Hiszpania - Gruzja

O szczegółach pisze Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty. Według niego zainteresowanie Kakabadze napłynęło z Anglii i Niemiec. Mowa o dwóch klubach Championship (zaplecze Premier League) i jednym 2. Bundesligi.