Największe rozczarowania transferowe ostatnich lat. Niewypały Lecha Poznań, Legii Warszawa czy Rakowa Częstochowa LISTA

Największe rozczarowania transferowe ostatnich lat w PKO Ekstraklasie

W ostatnich latach mieliśmy kilka właśnie takich przypadków. Zawodnicy albo nie potrafią dostosować się do polskiej ekstraklasy albo - jak w niektórych przypadkach - są nękani nieustępującymi kontuzjami, które skutecznie utrudniają im pokazanie swojego prawdziwego potencjału.

Kluby sprowadzając piłkarzy do polskiej ligi za grube miliony czasami sporo ryzykują. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z kilkoma przypadkami, kiedy zawodnik przychodził jako gwiazda ligi, a całkowicie nie sprostał jej oczekiwaniom. Rzecz jasna najczęściej takie przypadki miały miejsce w największych drużynach takich jak m.in. Lech Poznań, Legia Warszawa czy ostatnio szalejący na rynku transferowym Raków Częstochowa.

Największe wydatki oraz przychody polskich klubów PKO Ekstraklasy

Rekordowy zarobek Legii Warszawa

Pod względem przychodów - wystarczy, że odwrócimy pierwszą trójkę i "Wojskowi" będą na czele. To wszystko dzięki oczywiście sprzedaży Ernesta Muciego do Besiktasu za ok. dziesięć milionów euro.