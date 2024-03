"Nie krzycz do mnie!". Tak sędziują Karolina Bojar-Stefańska i Daniel Stefański, najbardziej znane małżeństwo sędziów piłkarskich w Polsce

Karolina Bojar-Stefańska i Daniel Stefański - najbardziej znana para sędziów

W tym roku Państwo Stefańscy obchodzić będą czwartą rocznicę. Ślub odbył się na Santorini. W bardzo burzliwych okolicznościach. Chwilę przed sakramentalnym "tak" na greckiej wyspie doszło do trzęsienia ziemi.

Daniel Stefański powoli zmierza do końca sędziowskiej kariery, a przynajmniej to sugeruje jego wiek. W lipcu skończy 47 lat. Na szczeblu centralnym pracuje od 2007 roku. Jest też sędzią międzynarodowym. W tym sezonie poprowadził choćby mecze Ligi Europy czy Ligi Konferencji.

Sędzia Daniel Stefański ożenił się z Karoliną Bojar. Ślub 10 minut po... trzęsieniu ziemi

Karolina Bojar- Stefańska póki co jest bardziej znana z aktywności w sieci. Jej profil na Instagramie śledzi 168 tys. obserwujących. W Ostródzie miała okazję zagwizdać jako arbiter główny meczu kobiet do lat 19, w którym Polska podjęła Grecję. Mąż doradzał jej w szatni: - Jeżeli chodzi o pułap to zmieniaj emocje. One są grzeczne, respektują wszystko. Poruszanie też fajne, tylko nie odpuszczaj jak grają w kierunku bramkarki to Polki często idą do pressu. Jak coś się wydarzy, a sobie odpuścisz to będzie za daleko - wytłumaczył Stefański.