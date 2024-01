Nie żyje legendarny Luigi Riva. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Włoch zmarł w wieku 79 lat

Nie żyje Luigi Riva. Legenda włoskiej piłki zmarła w wieku 79 lat

Luigi Riva to absolutna legenda włoskiej piłki. Najlepszy strzelec reprezentacji narodowej, wicemistrz świata 1970 roku i mistrz Europy z 19688 roku. We włoskiej kadrze zagrał tylko 42 spotkania, ale zdobył aż 35 bramek, co do tej pory czyni go liderem strzelców w historii reprezentacji Włoch.

Informację o jego śmierci w poniedziałkowy wieczór 22 stycznia 2024 roku podał znany dziennikarz Fabrizio Romano. Gigi Riva, bo tak go nazywano, zmarł w wieku 79 lat, a całe Włochy pogrążyły się w żałobie.