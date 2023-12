Nie żyje trener Kurpika Kadzidło - Łukasz Pokora. Zmarł podczas Świąt Bożego Narodzenia

Zmarł trener z ligi okręgowej

Jak dowiedział się "Przegląd Sportowy" śmierć nadeszła nagle. Trener w okresie świątecznym znalazł się w szpitalu, gdyż gorzej się czuł. Niestety okazało się, że 41-latek ma zator płucny, co doprowadziło do nieszczęśliwego zakończenia. - Zator płucny (zator tętnicy płucnej, zatorowość płucna) następuje wtedy, gdy materiał zatorowy - najczęściej skrzepnięta krew - zamyka światło naczyń płucnych, prowadząc tym samym do niewydolności krążenia - czytamy na stronie poradnikzdrowie.pl.