Niepokojące wieści w sprawie Janusza Filipiaka. Kiedy wróci do zdrowia prezes Cracovii? Media: Doszło do nieodwracalnych zmian

Niepokojące wieści ws. Janusza Filipiaka. Kiedy prezes Cracovii wróci do zdrowia?

Prof. Janusz Filipiak pod koniec września przeżył nagłe zatrzymanie akcji serca. Według świadków do zdarzenia doszło 30 września przed sklepem „Żabka” we Wrząsowicach. Prezes Cracovii najpierw po zatrzymaniu akcji serca był reanimowany przez 10 min przez kierowcę, a po 15 min dotarło do niego pogotowie. Ratownicy medyczni podjęli akcję reanimacyjną, a następnie przewieźli Janusza Filipiaka do szpitala.

Jak udało się ustalić redakcji "Polsat Sport" prezes krakowskiego klubu wciąż znajduje się w stanie krytycznym. Obecnie jest w śpiączce. O jego powrót do zdrowia może być niestety ciężko. Mianowicie bardzo źle wygląda sytuacja z jego mózgiem, który zbyt długo był niedotleniony podczas zatrzymania akcji serca. Prawdopodobnie doszło do nieodwracalnych zmian.