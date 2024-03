Odwołany mecz Korea Północna - Japonia powodu "nieprzewidzianych okoliczności". Nie wyznaczono nowego terminu eliminacyjnego starcia

Odwołany mecz Korea Północna - Japonia

Korea Północna ostatni raz organizowała międzynarodowe mecze piłkarzy u siebie w 2019 roku w eliminacjach MŚ 2022. Później Pjongjang wycofał się z rozgrywek powołując się na obawy związane z pandemią Covid-19. Obecnie Korea Północna i Japonia rywalizują w grupie B eliminacji MŚ 2026, a stawkę uzupełniają Syria i Mjanma (Birma). Zespoły te Koreańczycy mają podjąć w czerwcu.

Kilka dni temu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii zaapelowało do swoich obywateli, aby nie jechali na mecz do Pjongjangu ze względu na "wrogie nastawienie do Japonii" w tym kraju. Oba państwa od dłuższego czasu nie utrzymują stosunków dyplomatycznych.

