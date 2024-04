Oficjalnie: Kosta Runjaić zwolniony z Legii Warszawa. Gonçalo Feio ma zastąpić niemieckiego szkoleniowca!

Legia Warszawa zwolniła trenera Runjaicia

Poprzedni sezon zakończył się historycznym mistrzostwem Rakowa Częstochowa. Legia Warszawa musiała zadowolić się 2. miejscem i możliwością gry w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Ze względu na to, że był to pierwszy sezon Runjaicia, kibice nie upatrywali w tym jego winy.

Przed startem kampanii 2023/24 Legia Warszawa była typowana jako główny kandydat do mistrzostwa Polski. "Wojskowi" pozyskali m.in. Marca Guala z Jagiellonii Białystok, który został królem strzelców poprzedniego sezonu. W klubie ze stolicy pojawili się także Patryk Kun , Radovan Pankov czy Juergen Elitim . Skład na papierze wyglądał bardzo dobrze.

Obecny sezon zaczął się dla Legii fantastycznie, gdyż w lipcu udało się pokonać Raków Częstochowa w Superpucharze Polski. Potem udało się awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji, co było dużym sukcesem polskiej ekipy. "Wojskowi" na arenie międzynarodowej prezentowali się tak dobrze, że nawet awansowali do fazy pucharowej LE. Niestety od października przyszła słabsza forma na polskich boiskach. W grudniu podopieczni niemieckiego trenera odpadli z Pucharu Polski z Koroną Kielce. W Ekstraklasie ciągłe wpadki z takimi zespołami jak ŁKS czy Stal Mielec sprawiały, że kibice coraz bardziej się niepokoili.