Oficjalnie. Mecz Wisła Kraków - Widzew Łódź nie zostanie powtórzony. PZPN oddalił protest łodzian

Fortuna Puchar Polski. Widzew przegrał w PZPN

Nawet jeśli arbiter podjął błędną decyzję w kluczowej akcji, to wynik meczu pozostaje nieodwołalny - taki wniosek można zawrzeć po decyzji centrali w sprawie głośnego skandalu.

- Protest Widzewa Łódź w sprawie meczu z Wisłą Kraków został oddalony oficjalnie przez PZPN - poinformował w czwartek około godziny dwunastej prezes Białej Gwiazdy, Jarosław Królewski.

Widzew domagał się w PZPN powtórzenia meczu, ponieważ pod koniec drugiej połowy Damian Kos z Wejherowa niesłusznie uznał bramkę Angela Rodado na 1:1. Gdyby sędzia podjął właściwą decyzję, potencjalnie to łodzianie bez potrzeby dogrywki awansowaliby do półfinału. To już jednak wyłącznie "gdybologia", o czym świadczy potwierdzenie oddalenia protestu.

Mimo niesmaku Wisła przygotowuje się do półfinału z Piastem Gliwice. Zagra w środę 3 kwietnia o godzinie 17:30. Choć zostało sporo czasu to większość biletów... już się rozeszła. Sprzedano bowiem 20 tys. wejściówek, czyli tylko o niespełna 7 tys. mniej niż na Widzew.