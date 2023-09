Oficjalnie: Miłosz Szczepański, pomocnik pierwszoligowej Lechii Gdańsk przechodzi do Piasta Gliwice grającego na poziomie PKO Ekstraklasy

Piast Gliwice zyskał nowego pomocnika!

- Mam bardzo pozytywne odczucia po trafieniu do Piasta Gliwice. Myślę, że to kolejny krok do przodu w mojej karierze. Przy takiej drużynie i sztabie szkoleniowym mogę zaliczyć spory progres - powiedział Miłosz Szczepański po podpisaniu kontraktu.