Radomiak Radom z kolejny transferem. Znowu z Ameryki Południowej

Okienko transferowe w Ekstraklasie jest dawno zamknięte, ale Radomiak Radom postanowił przeprowadził kolejny transfer. Możliwe jest bowiem podpisywanie kontraktów z piłkarzami, którzy nie mają klubu. João Peglow , bo o nim mowa, do 13 marca 2024 był zawodnikiem Internacionalu, ale ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w Sport Recife.

- João Peglow został nowym piłkarzem Radomiaka! 22-letni brazylijski skrzydłowy podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku. Peglow jest wychowankiem rodzimego Internacionalu. Jako 18-latek m.in. wystąpił w Copa Libertadores. Piłkarz wyceniany przez Transfermarkt na 1,50 mln euro i mogący grać na obu skrzydłach, zanotował wiele występów w młodzieżowych reprezentacjach Brazylii. W 2019 roku zdobył mistrzostwo świata do lat 17, wygrywając młodzieżowy mundial - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

To kolejny portugalskojęzyczny zawodnik w kadrze Radomiaka Radom. "Zieloni" stawiają na graczy z Portugalii i Brazylii. Raphael Rossi, Vagner, Luís Machado, Leonardo Rocha czy Jardel to tylko niektórzy zawodnicy, z którymi João Peglow dogada się bez problemu. Nie powinno być kłopotów z aklimatyzacją. W ostatnim meczu z Jagiellonią Białystok niemal połowa wyjściowego składu mówiła we wspomnianym języku.