Jagiellonia będzie znana także w Watykanie

Do mistrzostwa Polski został tylko jeden krok. Jagiellonia Białystok jest już niemal pewna końcowego triumfu. W ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy "Jaga", która zagra z Wartą Poznań, nie może osiągnąć gorszego wyniku niż Śląsk Wrocław, który zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Ekipa Adriana Siemieńca powoli otwiera szampany.

W środę do Watykanu udała się siedmioosobowa grupowa pod przewodnictwem księdza Sebastiana Kondziora. Była okazja do spotkania się z papieżem Franciszkiem I. Polacy podczas audiencji poprosili o błogosławieństwo, ale także wręczyli drobny prezent. 25 maja (sobota) w Rzymie odbędą się pierwsze Światowe Dni Dzieci, dlatego drobnym upominkiem okazał się szalik Jagiellonii Białystok, który miał nawiązywać do tego samego święta organizowanego w Białymstoku.