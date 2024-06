Pierwszy gol Polski na Euro 2024. Autorem bramki Adam Buksa po wrzutce Piotra Zielińskiego z rzutu rożnego

Bramka w meczu Polska - Holandia

Reprezentacja Polski fazie grupowej Euro 2024 zmierzy się z Holandią , Austrią oraz Francją . Wszyscy rywale Biało-Czerwonych należą do europejskiej czołówki, dlatego przejście do fazy pucharowej będzie niezwykle ciężkie. Na pierwszy ogień kadra Michała Probierza zmierzyła się z "Pomarańczowymi". Przed tym starciem wśród kibiców panował niezwykły optymizm.

Tysiące Polaków dotarło do Hamburga na mecz z Holandią, którym zaczęliśmy rywalizację w grupie D na Euro 2024. Na stadionie pojawiło się w sumie niespełna 50 tys. osób. Zdecydowaną przewagę liczebną…

Pomimo tego, że Holandia prowadziła grę, to Polska wyszła na prowadzenie w 15. minucie meczu! Polacy wykorzystali rzut rożny z lewej strony boiska. Piotr Zieliński wrzucił idealnie na głowę Adama Buksy , który wyskoczył najwyżej w polu karnym! Mieliśmy 1:0 dla Biało-Czerwonych! Niestety jeszcze w pierwszej połowie Cody Gakpo z Liverpoolu uderzył sprzed pola karnego i wyrównał.

Adam Buksa prawdopodobnie by nie zagrał w tym meczu gdyby nie uraz Roberta Lewandowskiego podczas spotkania towarzyskiego z Turcją. Michał Probierz nie miał zbyt dużego wyboru, dlatego w pierwszym starciu na Euro 2024 27-latek, który miniony sezon spędził nad Bosforem, znalazł się w wyjściowej jedenastce.

To siódmy gol Adam Buksy w 16. występie w koszulce reprezentacji Polski. Napastnik wysłał bardzo wyraźny sygnał dla europejskich klubów, które będą chciały zatrudnić go w najbliższych miesiącach. Sporo mówiło się o tym, że może zostać w Turcji i dołączyć do Trabzonsporu.