Patryk Peda bohaterem meczu Wyspy Owcze - Polska: To wielkie wyróżnienie grać w reprezentacji. Czuję dumę! Jacek Czaplewski

Patryk Peda po meczu z Wyspami Owczymi TVP Sport Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Patryk Peda przebojem wdarł się do reprezentacji Polski, choć pochodzi z włoskiego trzecioligowca. W debiucie przeciw Wyspom Owczym (2:0) stoper został uznany zawodnikiem meczu przez Zbigniewa Bońka. - Najbardziej cieszy to zero z tyłu - stwierdził sam bohater w rozmowie z TVP Sport.